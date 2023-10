Canti della Montagna, al D’Annunzio di Latina la 25esima edizione

LATINA – E’ stata presentata oggi presso la Casa del Combattente di Latina, la 25esima Rassegna dei Canti della Montagna. Evento che si terrà al Teatro D’Annunzio il prossimo 21 ottobre con inizio alle 21. La manifestazione, organizzata dalla sezione A.N.A di Latina insieme al Rotary Club Latina, gode del patrocinio del Comune di Latina, della Provincia di Latina e del Consiglio Regionale del Lazio. L’intero incasso della rassegna sarà devoluto in beneficenza al Centro di Aiuto alla Vita Emmanuele di Latina.

Al concerto prenderanno parte il coro Ana Latina, il Coro Croz dela Stria di Spiazzo e il Coro Voci del Serchio di Castenuovo di Garfagnana.

I BRANI – Il coro A.N.A. di Latina presenterà La Montanara (T. Ortelli – L. Pigarelli), Cercheremo (M. Maiero), Fiabe (M. Maiero), Luna (M. Turnu) e 33 Valore Alpino (elab. M. Lanaro).

Il coro Croz de la Stria (che si esibirà anche venerdì 2′ in piazza Roma ad Aprilia) presenterà Come un dono (G. Susana), Balla Marietta (B. De Marzi), El Monetin (arm. L. Crescini), Maitinada (arm. R. Gianotti), Resterà la luce (G. susana), La reginaTresenga (G. Moroder), Carezze (M. Maiero) e Oh quanto è bello (W.A.Mozart)

Il Coro Voci del Serchio presenterà Inno alle apuane (P. Pigoni arm. G. Meccheri), La guerriera (trad. arm. A. Buggiani), La mia canzone per maria (L.Battisti/Mogol arm. U. Menconi), Ninna nanna del contrabbandiere (D.Van Des Sfroos,arm.Colombo), Dolcenera (F. De Andrè arm. F. De Angelis), Wellerman (anonimo New Zeland), El relicario (J.Padilla, arm. E. Guglieri) ed El cosechero (R. Ayala, arm. P. Elizondo.

A presentare la manifestazione l’avvocato Francesco Di Leginio, presidente della sezione A.N.A. di Latina e l’avvocato Gianluca Carfagna presidente del Rotary di Latina.