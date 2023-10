Caos asili nido a Latina. L’opposizione chiede la dimissioni della Tesone. La sindaca: “Rimane al suo posto”

LATINA – A Latina sta tenendo banco il caso asili nido, con le accuse rivolte dall’opposizione all’assessore all’Istruzione Francesca Tesone per un presunto conflitto di interessi in merito all’assunzione di sua madre all’interno della cooperativa che ha ottenuto l’appalto per i plessi comunali. Ieri gli esponenti del centrosinistra hanno illustrato i motivi della polemica.

Ascolta Daniela Fiore, consigliera del Pd e Floriana Coletta consigliera di Lbc

Dopo una replica della diretta interessata, dichiaratasi del tutto estranea alla procedura, è arrivato anche l’intervento del sindaco Celentano: “L’assessore Tesone non si tocca, perché non poteva avere voce in capitolo e perché non è mai intervenuta nella questione. Esprimo anzi solidarietà nei suoi confronti – ha aggiunto – per essere stata prima invitata in commissione Trasparenza e poi accusata di essersi presentata”.