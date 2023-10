“Carte in dimora” nella sede della Fondazione Caetani a Tor Tre Ponti

LATINA – La Fondazione Roffredo Caetani ha aderito anche quest’anno all’iniziativa “Carte in dimora. Archivi e biblioteche: storie tra passato e futuro” organizzata dall’Adsi (Associazione Dimore Storiche Italiane) per sabato 7 ottobre. Un progetto giunto alla seconda edizione e che affiancherà l’iniziativa “Domenica di carta” promossa dal Ministero della Cultura, che da diversi anni organizza l’apertura di biblioteche pubbliche e Archivi di Stato, prevista per quest’anno per domenica 8 ottobre.

Saranno oltre 100 gli archivi e le biblioteche storici privati situati in castelli, rocche e ville visitabili in tutta Italia, permettendo così un viaggio nella storia del nostro Paese attraverso luoghi ricchi di preziose tracce del nostro passato. I visitatori potranno ammirare da vicino esemplari rari e di pregio di libri, carte, carteggi, manoscritti e raccolte non solo librarie.

Tra questi immobili anche il Complesso Monumentale di Tor Tre Ponti a Latina (IN FOTO), sede della Fondazione Roffredo Caetani di Sermoneta Onlus che è anche iscritta all’Adsi. Questo luogo, che è anche Istituto Culturale della Regione Lazio, ospita le carte e l’archivio della Fondazione Roffredo Caetani, la galleria d’arte con le opere di Lelia Caetani oltre ad una collezione di alcuni oggetti appartenuti agli esponenti del Casato.

Orario visite: 9 – 13

Durata visita: 30′ circa; guidati dal personale della Fondazione

Per prenotazioni: telefonare al 0773632231