Celentano: “Sanità e trasporti, dalla Regione quasi 5 milioni per Latina in poche ore”

LATINA – “Quasi cinque milioni di euro per Latina, a stretto giro di posta. E’ una circostanza questa che vale la pena sottolineare. Perché è il frutto della filiera istituzionale instaurata tra l’amministrazione comunale di Latina e la Regione Lazio. La giunta del presidente Francesco Rocca ha deliberato lo stanziamento di 3,7 milioni di euro, su un totale di otto per la sanità pontina, per l’adeguamento tecnologico, il potenziamento delle apparecchiature per la terapia intensiva e sub-intensiva e per la razionalizzazione dei percorsi chirurgici del pronto soccorso dell’ospedale Goretti di Latina. Per questo intendo rivolgere un ringraziamento al presidente Rocca, per aver dato una pronta risposta all’esigenza del territorio di Latina e della sua provincia.

Non appena eletta Sindaco di Latina ho voluto incontrare subito il presidente della Regione Lazio per rappresentargli la necessità di continuare ad investire sul Goretti, in attesa della realizzazione del nuovo ospedale di Latina che necessita tempi lunghi. Investimenti utili a mantenere l’offerta sanitaria del principale ospedale della nostra provincia in linea con gli standard previsti, in considerazione con il bacino d’utenza. Sono molto soddisfatta del fatto che Rocca abbia ascoltato l’istanza pervenuta da Latina, dando una pronta e positiva risposta nell’ambito delle misure finanziarie previste per il Giubileo 2025.

Un altro milione di euro, proveniente dalla Regione Lazio, ha riguardato il trasporto pubblico locale di Latina. Unica città del Lazio, con popolazione superiore a 100mila abitanti, a vedersi riconosciuto il rimborso chilometrico fermo al 2011. Anche in questo caso ha funzionato la filiera istituzionale. Lo stanziamento di un milione di euro per il nostro Tpl è stato possibile grazie al diretto interessamento del consigliere regionale Enrico Tiero che, interfacciandosi con l’assessore comunale ai Trasporti, Gianluca Di Cocco, ha avuto diversi incontri con l’assessore regionale alla Mobilità Fabrizio Ghera e con il gestore del nostro trasporto pubblico locale, Csc. Questo costante lavoro ha portato il consigliere Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico, a presentare lo scorso luglio emendamenti ad hoc che hanno consentito la necessaria variazione del bilancio regionale.

Altro passaggio fondamentale è stata la predisposizione della delibera di giunta di impegno dell’importo di un milione di euro in favore del Tpl di Latina. Questo stanziamento consentirà al Comune di Latina, attraverso l’assessorato ai Trasporti, di rendere il servizio di Tpl più in linea con le esigenze della nostra comunità che guarda con interesse crescente alle prospettive di un nuovo concetto di mobilità, più sostenibile e più efficiente”. Lo afferma in una nota stampa il sindaco di Latina Matilde Celentano.