Cisterna, chiusa fino al 5 ottobre via Alighieri

CISTERNA – Sarà prolungata fino alla serata del prossimo 5 ottobre la chiusura del traffico veicolare su via Dante Alighieri, tra l’intersezione con Via Palatucci/Via Giovani Vittime della Strada e l’intersezione con Via G. Berchet a Cisterna.

A causa dei lavori di riparazione della rete del gas, danneggiata dalle opere avviate da Acqualatina, la principale via che collega il centro urbano al popoloso quartiere Franceschetti, è chiuso al transito veicolare dallo scorso 28 settembre.

Dapprima, infatti, è stato necessario preparare il cantiere con lo scavo di una profonda e larga trincea, quindi realizzare e lasciar consolidare una piattaforma in grado di dare sostegno al macchinario di precisione giunto dal Nord Italia necessario per la delicata operazione di riparazione della rete di distribuzione del gas.

Completata quest’opera, possono iniziare i lavori della condotta idrica del gestore Acqualatina Spa il cui termine è previsto per la serata del prossimo 5 ottobre salvo imprevisti.

Pertanto l’accesso alla zona Franceschetti è attualmente possibile tramite via Appia e via delle Querce.