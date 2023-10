Commissione servizi sociali itinerante: visita al Centro Anziani

LATINA – Una seduta itinerante quella di oggi della commissione servizi sociali del comune di Latina che ha voluto svolgere un sopralluogo al Centro Socio-Culturale Anziani Vittorio Veneto dopo la trasformazione in APS (associazione di promozione sportiva) proprio per affrontare i problemi che questo cambiamento ha generato. “Posso affermare che il sopralluogo di oggi, è solo il primo di tanti , perché è necessario prendere coscienza dei problemi dal vivo, sul campo”, sottolinea il Presidente della Commissione servizi sociali, Nicola Catani assicurando che “l’impegno a visitare anche i restanti centri socio- culturali anziani della città tutta, borghi e centro”.

Il gruppo è stato ricevuto nella sede di dal presidente Fausto Bonifacio e da tutto il Direttivo del Centro Vittorio Veneto. “Il sopralluogo ci ha permesso di conoscere un’eccellenza della nostra città, una realtà che conta circa 900 iscritti, che organizza le più svariate attività. Con noi membri della Commissione è stato sempre presente l’Assessore ai Servizi Sociali, Michele Nasso che ci ha seguiti durante tutto il sopralluogo, prendendo nota, così come fatto da tutti i membri della Commissione, delle attività svolte dal Centro, delle criticità strutturali e dei fabbisogni che una struttura del genere lamenta e necessita”, aggiunge Catani.

Nella prima parte della seduta era stato votato e approvato Regolamento dei Centri Diurni Disabili Adulti.