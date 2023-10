“Contact dance. La lotta gentile”, workshop a Latina con Studio Modulo

LATINA – Sabato 28 ottobre, alle ore 18, presso la Casa di Quartiere Ex-T di Latina, in Viale XVIII Dicembre 124, si terrà il nuovo evento del progetto “Mediazione Sociale Latina – Recupero Urbano Integrato”, promosso dal Comune di Latina – Assessorato ai Lavori Pubblici, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del bando delle periferie e gestito dalla Cooperativa sociale “Il Quadrifoglio”.

L’iniziativa, dal titolo “Contact dance. La lotta gentile” è curata da Marianna Frattarelli, referente di Mediazione Sociale, in collaborazione con Modulo Centro Studio Danza.

«Con il workshop “Intersection Dance”, tenuto lo scorso giugno con Modulo Centro Studio Danza, abbiamo lavorato sul tema della resistenza attraverso il linguaggio del corpo, sulla scorta di quanto stava accadendo in Francia con le manifestazioni “danzate” sulla tekno per manifestare contro le riforme pensionistiche. – spiega Marianna Frattarelli – Questa volta lavoreremo sul tema della lotta gentile, cioè un modo di entrare in contatto con l’Altro, senza dominarlo o essere dominati, trasformando la forza del gesto in una figura di danza.

Con la coreografa Francesca Cristofori di Studio Modulo, ci rifacciamo alla tradizione performativa detta “Contact Improvisation” di Steve Paxton, una delle figure più importanti della danza postmoderna, di cui prendo in prestito una citazione per spiegare il nostro lavoro: “È un gioco che richiede due persone per vincere, quindi non crea perdenti; ignora genere, dimensione e altre differenze. Si tratta di prestare attenzione ai tuoi riflessi in una comunicazione tattile, più veloce delle parole, più veloce del pensiero cosciente».

L’iniziativa si concluderà con un aperitivo offerto da “Mediazione Sociale”.

La partecipazione è libera e gratuita.