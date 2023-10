Contrasto allo spaccio di stupefacenti, controlli straordinari della Polizia a Latina

LATINA – Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte della Polizia, soprattutto sul contrasto allo spaccio di stupefacenti. Ieri è stato realizzato un servizio straordinario che ha richiesto l’impiego di unità operative della Squadra Volante, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, insieme a una unità cinofila antidroga della Polizia di Stato. È stata prestata particolare attenzione alla zona delle Autolinee Nuove, dove si sono registrati recentemente alcuni fatti di cronaca e alle aree maggiormente caratterizzate da episodi di illegalità. Identificate 178 persone, controllati 88 veicoli ed effettuati 10 posti di controllo. Denunciate quattro persone, delle quali due in possesso di sostanze stupefacenti, una per il porto abusivo di armi e/o oggetti atti ad offendere e l’ultima perché in possesso di chiavi alterate e grimaldelli. I servizi, allertano dalla Questura, saranno ripetuti nei prossimi giorni.