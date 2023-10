Controlli dei carabinieri del Nas nei ristoranti di Latina e Cisterna: tre attività nei guai

LATINA – Controlli alle attività di ristorazione sono stati svolti in questi giorni dai carabinieri del NAS di Latina, con l’ausilio della Compagnia Carabinieri di Latina e del Reparto Territoriale di Aprilia. I controlli hanno riguardato in particolare il rispetto delle procedure di preparazione, conservazione, somministrazione e scadenza degli alimenti e dello stato igienico e strutturale

dei locali, estendendo la vigilanza anche ai canali di importazione e distribuzione delle derrate alimentari e delle materie prime.

A LATINA – In particolare, nel comune di Latina a conclusione d’ispezione presso attività di ristorazione, le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate hanno comportato la sospensione della stessa da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. di Latina; inoltre sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 130 kg di prodotti alimentari vari per un valore commerciale di circa 3000 euro, poiché mancanti di indicazioni sulla rintracciabilità e sono state comminate al titolare dell’attività, sanzioni amministrative per un totale di 2.500 euro.

Sempre nel comune di Latina presso altra attività di ristorazione si è proceduto al sequestro di circa 300 kg di prodotti alimentari vari in parte risultati mancanti di qualsivoglia documentazione attestante la tracciabilità ed in parte mal conservati; per le gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate inoltre, l’attività è stata segnalata agli organi competenti per l’emissione del provvedimento di sospensione.

A CISTERNA – Nel comune di Cisterna di Latina, l’esito del controllo in un esercizio di ristorazione, ha portato al sequestro amministrativo di 30 kg di prodotti ittici e carnei,

conservati in confezioni anonime e prive di indicazioni sulla rintracciabilità e alla contestazione di una sanzione amministrativa di euro 1.500.