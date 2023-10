LATINA – Primo turno di Coppa Italia di Serie C per il Latina che nel giro di tredici giorni riceve per la seconda volta la Casertana in casa. Finisce 1-0 il match al Francioni grazie a un colpo di testa di Serbouti. Per la formazione pontina però non c’è un attimo di tregua perché domenica si scende di nuovo in campo a Catania per provare a riprendere il cammino in campionato interrotto con il Brindisi.