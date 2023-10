Ennesima rapina alle autolinee di Latina: preso un minorenne

LATINA – Ennesima aggressione alle autolinee di Latina dove un minorenne ha prima chiesto soldi spicci a un coetaneo in attesa del pullman per rientrare a casa, poi lo ha rapinato strappandogli il portafogli e tentando la fuga. I presenti si sono accorti di quanto accaduto e hanno chiamato il 112. L’autore della rapina è stato inseguito dalle Volanti della Questura immediatamente arrivate in Via Romagnoli, poi identificato e quindi denunciato per il reato di rapina. Il ragazzo, che è un minore non accompagnato di origini tunisine, è stato quindi riaccompagnato in una casa famiglia della zona dalla quale si era allontanato.