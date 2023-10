Festa dei nonni 2023, un successo al Centro Socio-Culturale Anziani di Latina

LATINA – Lunedì 2 ottobre, in occasione della ricorrenza annuale della Festa dei nonni, il Centro Socio-Culturale Anziani di Latina, in via Vittorio Veneto 22, si è animato di giochi e colori. L’iniziativa è stata accolta con successo dagli utenti e ha visto una notevole partecipazione di nonni e nipoti, a ribadire l’importanza del ruolo di nonno/a -e quindi degli anziani- all’interno della società e della famiglia. Un ruolo tanto rilevante quanto sempre più difficile da mantenere a causa del cambiamento della società, dove bambini e ragazzi impegnati in varie attività hanno poco tempo per giocare e per godersi la compagnia dei nonni con il loro bagaglio di memoria.

La festa di martedì al Centro Socio-Culturale Anziani ha voluto sottolineare l’arricchimento che deriva dallo scambio generazionale. I bambini, infatti si sono divertiti scoprendo con entusiasmo un antico gioco di origine trevigiana e recuperato dagli alpini: la burea s’gepera, che consiste nel far rovesciare i birilli (burea) usando un disco in ferro (s’gepera). Al gioco è seguito un rinfresco con tanto di zucchero filato. Grande la soddisfazione anche degli organizzatori, del Presidente Fausto Bonifacio e di tutto il Consiglio Direttivo.

Un’iniziativa che, insieme a tante altre, rientra nella mission del Centro, ossia quella di instaurare un dialogo con l’esterno e renderlo una realtà viva, non un posto dove gli anziani sono relegati entrando in contatto solo tra loro.