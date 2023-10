Frode all’Iva, sette milioni sotto sequestro tra Viterbo, Latina, Roma e Bologna

LATINA – Ha interessato anche Latina l’operazione del Nucleo P.E.F della guardia di finanza di Viterbo che ha eseguito questa mattina una decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, per oltre 7 milioni di euro di IVA. Notificate anche due misure cautelari di obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per i due principali indagati.

Il provvedimento, adottato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo, su richiesta della Procura, ha riguardato beni e contanti rintracciati oltre che a Viterbo, anche a Latina, Roma e Bologna. Tra i beni sequestrati anche un milione e mezzo di euro circa in contanti, trovati durante una perquisizione domiciliare grazie al fiuto di Gol, il “cash dog” addestrato a rinvenire grossi quantitativi di denaro, in servizio al Gruppo di Fiumicino.

L’indagine ha portato alla luce l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti perché emesse da società, per lo più Cooperative, create ad hoc per porre in essere la frode. In particolare, le investigazioni delle Fiamme Gialle viterbesi avrebbero disvelato, nel settore della Logistica, una frode all’IVA, mediante l’interposizione di sette società, allo scopo di far gravare sulle stesse degli obblighi tributari e previdenziali senza poi adempierli. In questo modo le società principali trasformavano il costo del lavoro in materia imponibile, sottraendola all’imposizione soprattutto in materia di I.V.A.

Sulla base degli elementi raccolti nel corso delle indagini, sarebbe stato accertato, secondo la tesi accusatoria, anche un metodo finalizzato allo sfruttamento degli operai impiegati per la consegna dei prodotti, obbligati a sottoscrivere contratti non a norma e a svolgere turni di lavoro estenuanti.