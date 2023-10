Giornate Fai d’Autunno, Cisterna protagonista con Tres Taberane e palazzo Caetani

LATINA – Un concerto inaugurale riaprirà il sito archeologico di Tres Tabernae lungo l’Appia (ricompreso nel tracciato individuato per la candidatura a sito Unesco dell’Appia Regina Viarum) scelto per le Giornate Fai d’Autunno 2023. Sabato 14 e domenica 15 ottobre si tiene infatti l’appuntamento che il Fondo per l’Ambiente Italiano dedica al patrimonio culturale e paesaggistico animato e promosso dai Gruppi FAI Giovani, assieme a tutti i volontari della Rete Territoriale della Fondazione. Saranno proposte speciali visite a contributo libero in 700 luoghi straordinari in oltre 350 città d’Italia, spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati (elenco dei luoghi aperti e modalità di partecipazione su www.giornatefai.it).

In collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina e con il patrocinio del Comune di Cisterna, la delegazione FAI di Latina propone l’apertura di tre siti:

– Palazzo Caetani di Cisterna con la sala Zuccari ed il museo del Buttero.

– il sito archeologico di Tres Tabernae, appena ripristinato nello splendore dei suoi mosaici, grazie ai restauri della Soprintendenza (durante le visite saranno presenti le restauratrici che descriveranno il lavoro svolto in questi anni e le tecniche adottate)

-Torrecchia Vecchia monumento naturale (grazie alla concessione del proprietario dott. Revelli).

Il 13 ottobre alle ore 16, inoltre, si terrà il concerto di inaugurazione del sito archeologico di Tres Tabernae in collaborazione con il Campus Internazionale di musica, fino ad esaurimento posti.

Le Giornate FAI d’Autunno sono l’evento principale della grande campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi “Ottobre del FAI”, promossa dalla Fondazione a sostegno del patrimonio culturale e ambientale del nostro Paese. A partire dal 2023, infatti, ottobre sarà per il FAI e i suoi iscritti “il mese del patrimonio”.

Si svolgono con il Patrocinio della Commissione europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, del Ministero della cultura e di tutte le Regioni e le Province Autonome italiane.