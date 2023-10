Il Pd presenta la nuova segreteria politica: vecchi e nuovi volti. Sarubbo: “Essere più presenti e competitivi”

LATINA – Il Partito Democratico Provinciale rinnova la propria segreteria politica e gli incarichi esecutivi a distanza di un anno e mezzo dal congresso che chiuse la fase commissariale. Lo annuncia il segretario provinciale Omar Sarubbo in una nota. La Segreteria Politica sarà composta da nove componenti: Salvatore Venditti, Daniela Fiore, Aura Contarino, Mauro Visari, Gennaro Ciaramella, Valeria Campagna, Andrea Calcagnini, Enrica Onorati e Paolo Rizzo. A questi si aggiungono quattro membri di diritto per funzione: il consigliere regionale Salvatore La Penna, il presidente dell’assemblea provinciale PD Matteo Marcaccio, il capogruppo in consiglio provinciale Luca Magliozzi e il segretario provinciale dei Giovani Democratici Stefano Vanzini.

“Siamo, dunque, in una nuova stagione che ci deve vedere pazientemente impegnati nella ridefinizione del profilo politico-identitario del PD e nella costruzione del nuovo centrosinistra in grado di competere con le destre conservatrici e populiste che, a tutti i livelli di governo, tradiscono ogni promessa fatta in campagna elettorale – dichiara Sarubbo – Una destra prigioniera dei propri slogan e alla perpetua ricerca di alibi e capri espiatori per giustificare l’immobilismo in cui è piombata. Una destra che nella nostra provincia possiede una filiera di eletti e nominati in Regione, nel Parlamento ed in Europa che non produce alcun risultato tangibile. Anzi, che genera evidenti danni: gestione maldestra del PNRR e definanziamento di molte opere pubbliche, fondi alla sanità privata e depotenziamento di quella pubblica, attacco agli ambiti territoriali per colpire l’autogoverno locale di servizi fondamentali come lo smaltimento rifiuti ed il servizio idrico integrato, nessuna opera strategica in programma. Abbiamo dunque ritenuto fondamentale, in questo articolato scenario, rafforzare la nostra struttura per essere ancor più presenti e competitivi nel territorio”.

Assegnati anche gli incarichi esecutivi tematici, con delega ad operare su specifiche problematiche. “Un elenco di conferme, novità ed alcuni graditi ritorni che vede l’ingresso di amministratori, rappresentanti di movimenti che hanno aderito recentemente al PD, giovani segretari di circolo e dirigenti locali, personalità con lunga esperienza di attivismo nel mondo associativo e sindacale”, aggiunge Sarubbo che con le dimissioni di Leonardo Majocchi è ora chiamato a coordinare – contemporaneamente, ma temporaneamente dice – anche il

partito del capoluogo e che detta le parole d’ordine per il futuro: “Dura opposizione, profilo popolare, ricostruzione”.

Intanto il Pd lancia l’appuntamento del 20 ottobre quando arriverà a Latina Nicola Zingaretti in una iniziativa pubblica all’Hotel Europa intitolata “UN ANNO DI GOVERNO MELONI, UN ANNO DI NULLA. L’ITALIA È PIÙ INGIUSTA E PIÙ POVERA”. Un incontro preparatorio in vista della manifestazione nazionale dell’11 novembre e per ribadire i contenuti delle nostre battaglie per l’Italia che sono state oggetto delle tante iniziative dell’estete militante.