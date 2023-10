Incendio in un capannone sulla Pontina a Latina

LATINA – Sono da chiarire le cause dell’incendio divampato intorno all’1,30 della notte tra giovedì e venerdì in un capannone che si trova sulla Pontina km 74 circa a Latina. Al suo arrivo, la squadra dei vigili del fuoco trovava le fiamme all’interno di una struttura di circa 300mq adibita a deposito di materiale di vario genere. Imponente la nuvola di fumo nero causata dall’incendio dei materiali stipati nel capannone. Dopo aver domato il rogo i vigili del fuoco in collaborazione con la Polizia di Stato hanno effettuato il controllo dell’area per cercare elementi utili a stabilire le cause che, al momento, non si sono potute accertare. Nessuno è rimasto intossicato o ferito.