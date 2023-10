Fondi, travolto sulla bici elettrica, muore Mirko Fiordigiglio, aveva 20 anni

FONDI – Non ce l’ha fatta Mirko Fiordigiglio, il ventenne di Fondi travolto domenica da un Smart mentre si trovava su una bici elettrica. L’incidente si è verificato sulla provinciale Fondi-Lenola, poco distante dall’ospedale San Giovanni di Dio. Le condizioni del ragazzo erano apparse subito molto gravi ed era stato trasportato in eliambulanza al San Camillo di Roma dove ieri pomeriggio ha smesso di vivere.

Sull’incidente sono intanto in corso gli accertamenti della polizia locale che ha svolto i rilievi per capire la dinamica. Saranno acquisite le immagini delle telecamere presenti in una stazione di servizio.