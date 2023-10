Indice di criminalità, provincia di Latina 4° in Italia per riciclaggio. Preoccupano omicidi e tentati omicidi

LATINA – Furti e rapine di strada tornano a salire, mentre rallenta la corsa dei reati informatici. Lo dice analizzando i dati del Viminale sulle denunce, il Sole 24 Ore nella sua indagine pubblicata oggi sull‘Indice di criminalità. Nel primo semestre 2023, inoltre, sono cresciuti anche i furti con destrezza e quelli di motocicli e autovetture. La provincia di Latina (la graduatoria è su base provinciale) è al 41° posto in Italia. La performance pontina (non tra le migliori) contribuisce anche alla storica indagine della Qualità della vita del Sole 24 Ore in uscita a fine anno.

La provincia di Latina con 19.069 denunce totali (3369,1 ogni 100mila abitanti), si segnala in primo luogo per il riciclaggio e impiego di denaro reato in cui ha una delle peggiori performance italiane: 4° posizione. Preoccupano anche i dati relativi agli omicidi: colposi (5° posto), tentati omicidi (10°), omicidio da incidente stradale (20°), omicidio colposo da incidente sul lavoro (21°). Salgono le violenze sessuali che secondo le denunce del 2022 vedono la provincia di Latina al 51° posto della classifica generale. Una pessima 11° posizione riguarda anche reati ambientali come incendi e incendi boschivi. Da sottolineare che i furti non sono tra i reati più denunciati (e quindi rilevati): anche se la percezione è quella di un vero e proprio stato di assedio, la graduatoria nazionale vede la provincia di Latina in 39° posizione. Decisamente più frequenti le minacce, Latina è 17ma.

LA CLASSIFICA

Milano si conferma maglia nera con quasi 7mila reati denunciati ogni 100mila abitanti nel 2022 e denunce in crescita del 3,5% nel primo semestre 2023. Ai vertici dell’Indice anche Roma, che sale sulla prima volta sul poco lusinghiero podio della criminalità. La top 10 della classifica è popolata da grandi città e mete turistiche: Bologna, Firenze e Torino occupano rispettivamente la 4ª, 5ª e 6ª posizione, seguite da Imperia, Livorno, Prato e Napoli.