Investito e ucciso da un’auto pirata mentre era in sella alla sua bici in via Nettuno a Cisterna

CISTERNA – Un uomo è moto questo pomeriggio a Cisterna investito da un’auto pirata mentre era in sella alla sua bicicletta. E’ accaduto in via Nettuno. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, la Polizia Locale che sta svolgendo le indagini anche per rintracciare l’auto in fuga. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Gli agenti avrebbero già individuato il mezzo in fuga.