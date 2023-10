ITS Academy Caboto, a Gaeta un Corso per Service Manager per il Diporto

GAETA – In un settore che non conosce crisi, quello del diporto nautico, molti sono i fattori che ne decretano il successo. Primo tra tutti la cantieristica nazionale, sempre più apprezzata a livello mondiale. Tale produzione stimola un indotto importante che fa crescere il settore in modo costante. Il secondo fattore oggettivo è rappresentato dalla costa Italiana con più di 8000 km tra spiagge, pareti rocciose e insenature che offrono la possibilità ai diportisti di scoprire un Paese incredibile. Di conseguenza la richiesta di personale di bordo è sempre più ampia. Molto alti, però, sono gli standard necessari per lavorare su yacht e navi da diporto.

In questo scenario l’ITS Academy Caboto, a Gaeta, offre la possibilità di formare giovani allievi che opereranno in questo settore, attraverso il corso Tecnico della Gestione dei Servizi a Bordo delle unità da diporto – Service Manager.

Si accede al percorso formativo con qualsiasi diploma; il corso è totalmente gratuito e dura in totale due anni tra aula, simulatori, esercitazioni marinaresche e imbarchi. L’occupazione a fine corso è praticamente garantita.

Le lezioni del corso di Service Manager si tengono a Gaeta, presso la sede di Via Annunziata 58 e sono intervallate da periodi di imbarco che vengono regolarmente retribuiti. L’ITS Academy offre anche agevolazioni per il vitto e l’alloggio.

Il corso garantirà il conseguimento gratuito della patente nautica, a vela ed a motore, fondamentale per lavorare in questo settore; inoltre anche i corsi obbligatori per l’imbarco sono a carico dell’ITS Academy. Sarà possibile iscriversi sino al 25 ottobre.

Oltre ad imbarcarsi in un percorso formativo “in alternanza” tra studio e lavoro, bisogna sottolineare che i Servizi di Bordo garantiscono ampie soddisfazioni dal punto di vista economico.

Le figure professionali che vengono formate in questo Corso si occupano della gestione di tutti i servizi a bordo, affiancando il comandante per rendere piacevole la permanenza a bordo dell’armatore e dei suoi ospiti. Viene posta particolare attenzione anche all’hotellerie ed alla cucina, compreso l’utilizzo dei software dedicati al settore. Durante gli imbarchi gli allievi matureranno un’esperienza che li porterà a visitare straordinari tratti di mare e di costa in Italia, così come nel resto del mondo.