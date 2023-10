La commissione scuola affronta il tema della formazione musicale

LATINA – Si è svolta il 3 ottobre, presso la sala Rita Calicchia del Comune di Latina la commissione istruzione. All’ordine del giorno il punto “Musica e istruzione progettualità ed esperienze”. Obiettivo della seduta è stato far emergere l’importanza della musica e della sensibilizzazione verso questa forma di arte per raggiungere livelli istruttivi e sociali migliori.

La commissione ha ricevuto e ascoltato Gianfranco Borrelli, vice Direttore conservatorio musicale Latina, Angela Percopo coordinatrice sperimentazione anni 70 e Loredana Cerbara Ricercatrice C.N.R. “Grazie agli interventi degli ospiti è emersa la forte predisposizione della popolazione del territorio verso l’arte musicale con il raggiungimento di livelli di fama internazionale e dati statistici pari al doppio della media nazionale nell’utilizzo di strumenti musicali come spiegato dalla referente dell’istituto nazionale delle ricerche dott.ssa Loredana Cerbara. Dati che conferiscono il merito ai vari progetti di musicalità introdotti negli anni 70/80 in alcuni plessi scolastici ad indirizzo musicale come raccontava l’esperienza della Prof.ssa Angela Percopo che la vedeva in prima linea con la progettualità musicale”, racconta il presidente Giuseppe Coriddi di FI.

Il maestro Borrelli ha anche esposto alla commissione anche alcune criticità nel percorso formativo del Conservatorio, dando la massima disponibilità ad ogni evento o progetto di sensibilizzazione alla materia. “Unanime la posizione e la volontà della commissione di sostenere e valorizzare il percorso formativo in ambito musicale considerato quale elemento fondamentale nel processo di accrescimento, culturale ed umano oltre che sociale dei giovani – si legge in una nota – Per queste ragioni la volontà è quella di ampliare progetti in tale settore estendendoli ai più piccoli, pensiamo alle scuole dell’infanzia e primarie, spesso non beneficiari di questi interventi. Sarà cura della commissione farsi promotrice di progetti che possano incrementare la conoscenza musicale grazie anche all’ausilio dell’istituto del Conservatorio. Inoltre, in fase di discussione, è emersa l’idea di coinvolgere le realtà già esistenti e quelle che nasceranno nella partecipazione ad eventi comunali al fine di valorizzare le esperienze, ed eccellenze locali magari istituendo anche un premio a cadenza annuale che possa premiare chi meglio rappresenta lo spirito della iniziativa”.

“Si tratta di una sfida ardua ma che vogliamo all’unanimità raccogliere e vincere”, dicono dalla commissione. Apprezzamento è arrivato dall’assessore al ramo.