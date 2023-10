L’assessore Di Cocco risponde Bellini: “Fino a ieri la spiaggia era piena di gente, lasciare i servizi era utile”

Come da appalto comunque, la ditta incaricata al montaggio è anche obbligata allo smontaggio, al mantenimento e alla conservazione dei servizi di cui si parla. Aggiungo, inoltre che è previsto anche l’eventuale risarcimento, per danni subiti dalle stesse”, conclude Di Cocco.

La permanenza delle passerelle ha consentito in effetti fino ad oggi l’accesso anche alle persone con disabilità. Per esempio a Terracina, nelle scorse settimane, una donna aveva dovuto chiedere di non smontare il passaggio ricorrendo persino ai carabinieri: con il figlio disabile – faceva presente – aveva necessità di avere la passerella per poterlo portate in spiaggia viste le temperature elevate.

Forse l’allerta meteo per vento forte però poteva essere un campanello di allarme di quello che è successo oggi.