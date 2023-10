Latina, al via i lavori al ponte sul fiume Linea Pio al confine con Pontinia

LATINA – Al via oggi i lavori di rifacimento del ponte sulla Migliara 45, sul Fiume Linea Pio in località Bocca di Fiume, al confine tra i comuni di Latina e Pontinia. L’intervento, predisposto dal settore Viabilità della Provincia di Latina, segue la chiusura del passaggio avvenuta con ordinanza del 22 febbraio scorso dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Latina per la presenza di fenomeni corrosivi.

Oggi e domani sono previsti gli interventi di riparazione dei parapetti danneggiati. Sul posto deve operare un’autogru della portata di 450 tonnellate per scaricare il peso proprio delle strutture portanti nelle fasi di taglio, mantenendo i 2/3 dell’impalcato sollevato poi nei giorni successivi e fino alla conclusione dei lavori si procederà alle altre opere necessarie tra cui impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione stradale.