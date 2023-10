Albero cade sulla Pontina colpito un pullman dell’ IIS Marconi: nessun ferito

LATINA – Un incidente accaduto questa mattina sul tratto romano della SS 148 Pontina in direzione della Capitale ha coinvolto uno dei nove autobus partiti dall’ Istituto Marconi di Latina diretti al Maker Faire alla Fiera di Roma. Secondo quanto si apprende, improvvisamente, al passaggio del mezzo, un albero è caduto abbattendosi sul tetto e sfondando il lunotto. L’autista è riuscito prontamente ad arrestare la corsa del pullman ma un motociclista che viaggiava dietro il mezzo nella stessa direzione di marcia, nel tentativo di frenare, è caduto ferendosi.

“E’ andata bene, se fosse caduto sul parabrezza sarebbe stato un problema – ha raccontato Benedetto, autista del mezzo della Benny Bus partito dalla scuola di Latina – i ragazzi sono stati bravissimi, hanno mantenuto la calma come è stato chiesto loro da me e dagli insegnanti e tutto si è risolto bene. Alla fine ci ha ringraziato anche il motociclista, perché senza volere lo abbiamo protetto”.

Per i ragazzi e i loro insegnanti tanta paura ma fortunatamente a bordo del pullman scolastico nessuno degli studenti è rimasto ferito. Il gruppo è rimasto in attesa di un secondo mezzo di trasporto per riprendere il viaggio verso Roma. Sul tratto ha operato la polizia stradale che ha anche controllato i documenti di viaggio necessari per essere in regola con le gite scolastiche.