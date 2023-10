Latina, la 4° Brigata Telecomunicazioni di Borgo Piave riceve la Bandiera di Guerra: “Grande onore”

LATINA – E’ arrivata oggi nella caserma di Borgo Piave dove sarà custodita, la Bandiera d’Istituto, vessillo assegnato con decreto del Presidente della Repubblica al Reparto Tecnico Addestrativo di Pratica di Mare dove è rimasto fino alla soppressione del Reparto, quindi custodito nel Sacrario delle Bandiere delle Forze Armate di Roma, poi richiesta e quindi trasferita alla 4ª Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la D.A. e l’A.V di Borgo Piave. Nel corso della cerimonia è stata anche assegnata la medaglia al Servizio Sanitario dell’Aeronautica Militare che ha operato in prima linea durante la pandemia e la Medaglia d’oro al Valor Aeronautico alla Bandiera di Guerra del 3° Stormo di Villafranca di Verona.

A presiedere la cerimonia solenne, è arrivata a Latina la Sottosegretaria di Stato per la Difesa, Senatrice Isabella Rauti accompagnata dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Gen. S.A. Luca Goretti.

“Un momento importante e di festa, ma in tutti gli altri giorni queste donne e questi uomini sono impegnati a difendere non solo il nostro Paese ma anche i confini dell’Alleanza, svolgendo con serietà, passione e dedizione compiti di altissima responsabilità, compiti di cui di solito non ci si avvede ma che riguardano la sicurezza di tutti”, ha detto la sottosegretaria Rauti.

Ha espresso la sua emozione il Capo di Stato Maggiore Generale Goretti: “Oggi con il conferimento di questa bandiera diamo un’identità vera a una Brigata che ha rappresentato una pietra militare nel nostro percorso centenario e senza di loro certamente non avremmo potuto fare molte cose”, sono state le sue parole di tributo.

“Per noi è un grande onore, la custodiremo con devozione – ha detto al termine della cerimonia il generale di Brigata Sandro Sanasi che dirige la 4° Brigata Telecomunicazioni e Difesa Aerea di Borgo Piave – Ci si riconosce in questa bandiera e averla significa impegnarsi ancora di più. Questo dunque non è solo un momento formale per noi, c’è tanta sostanza”, spiegando che la Bandiera di Guerra, o d’Istituto, accompagna un reparto militare sia in tempo di pace sia in combattimento ed è il simbolo dell’onore dell’unità militare che la custodisce e rappresenta le sue tradizioni, la sua storia e il ricordo dei suoi Caduti, è il simbolo dell’onore dell’unità militare che la custodisce e rappresenta le sue tradizioni, la sua storia e il ricordo dei suoi Caduti.