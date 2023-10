Garante dell’Infanzia, riprendono visite e incontri nelle scuole

LATINA – Prosegue il lavoro della Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni. E’ cominciato infatti il giro di visite e incontri nelle scuole di tutto il territorio regionale con per sensibilizzare e formare sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e per contrastare le varie forme di devianza giovanile, di bullismo e di cyberbullismo che possano vedere il coinvolgimento dei giovani.

«Lo scopo degli incontri – ha precisato la Dott.ssa Sansoni – è quello di creare una rete che veda coinvolti gli istituti scolastici e tutte le Istituzioni legate ai territori in difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti. È infatti necessario sensibilizzare e formare una proposta culturale, affinché il contrasto delle situazioni a rischio resti solo l’ultima azione da adottare, solo nei casi limite in cui si è dimostrata vana ogni forma di prevenzione. In questo quadro di riferimento – ha concluso la Sansoni – è indispensabile attivare anche un dialogo costante con i genitori. Il nostro impegno porterà ad elaborare anche un quadro di iniziative, con lo scopo di estendere la cultura del ben vivere nei territori, creando una sensibilità civica».

Intanto vanno avanti nel riserbo le indagini delle forze dell’ordine sui due episodi di danneggiamento verificatisi a Latina, bersaglio proprio l’auto della Garante che ha puntualmente sporto denuncia. L’ipotesi maggiormente accreditata è che si sia tratto di un’intimidazione legata proprio al ruolo svolto e in particolare a qualche delicato caso che si è trovata a trattare in questi anni di impegno.