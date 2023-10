Latina, incidente alla rotatoria del Piccarello, auto si ribalta. Un ferito

LATINA – Un incidente stradale si è verificato poco fa alla rotatoria del Piccarello, all’ingresso sud di Latina dove un’auto si è ribaltata e una persona è rimasta ferita. Sul posto si trova la Polizia Locale che sta ricostruendo la dinamica del sinistro. Secondo le prime informazioni, l’utilitaria rossa, una Matiz, viaggiava in direzione della rotatoria proveniente dal centro di Latina quando si è trovata di fronte un’auto che dal senso di marcia opposto svoltava per entrare in un’area privata. Le due auto sono entrate in collisione con le conseguenze che si vedono dalla foto. Il conducente della vettura ribaltata è stato portato in ospedale con l’ambulanza del 118.