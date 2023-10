Mare accessibile, amministratori del litorale di Latina in visita all’Arena Mallozzi di Anzio

LATINA – Numerosi amministratori pontini, e tra loro l’assessore ai servizi sociali del Comune di Latina Michele Nasso, il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore ai Servizi Sociali Sonia Notarberardino, con altri primi cittadini delle città del litorale e ai direttori Asl delle Aziende Sanitarie laziali hanno partecipato alla visita organizzata dall’assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla famiglia della Regione Lazio Massimiliano Maselli per far conoscere il “progetto Riviera Mallozzi”, dedicato alle persone con disabilità.

Lo stabilimento nel corso di tre anni di attività è infatti divenuto a tutti gli effetti un fiore all’occhiello dell’inclusione nazionale. Per il sindaco di Fondi Maschietto e per l’assessore Notarberardino la mattinata è stata l’occasione per studiare i dettagli ed il funzionamento del lido e per interloquire con l’assessore Maselli e con la manager della Asl di Latina Silvia Cavalli.

Il messaggio: un progetto da prendere ad esempio.