Messa solenne con la Polifonica Pontina in memoria di Don Mario Sbarigia

LATINA – Domenica 22 ottobre alle 18, nella chiesa di San Luca, la Polifonica Pontina si esibirà in memoria di Don Mario Sbarigia, il sacerdote conosciutissimo a Latina e apprezzato, per il suo impegno, scomparso il 5 ottobre dopo aver guidato a lungo proprio la parrocchia di San Luca. L’associazione musicale che ha alle spalle 45 anni di attività, ha voluto essere presente alla Messa Solenne, per offrire – spiega – “un tributo alla carismatica figura di pastore inimitabile e di elevato spessore umano”. Suonerà al pianoforte e organo il Maestro Gianluca Biondi, al violoncello, il maestro Claudio Aiello. Dirigerà il coro il maestro Andrea Rossi.

Saranno eseguiti:

REQUIEM di G. Puccini (1858 – 1924)

Requiem aeternam dona eis, Domine.

Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace

SIGNORE delle CIME

G. De Marzi (1935)

… su nel Paradiso lascialo andare, per le Tue montagne

BENEDICTUS (da The Armed Man – a Mass for

Peace)

K. Jenkins (1944)

… qui venit in nomine Domini

CANTATE DOMINO

V. Miserachs Grau (1943)

… cantate Domino omnis terra

L’ Associazione Polifonica Pontina è stata formalmente costituita il 24 gennaio 1979, discendente di una Schola Cantorum, istituita nell’ allora Villaggio di Passo Genovese (oggi Borgo Sabotino/Latina) dai pionieri della bonifica e dell’appoderamento dell’Agro Pontino. La prima direzione artistica fu per cinque anni del M° Cesare Carlini, compositore, insegnante presso il conservatorio di Frosinone e in seguito M° del Coro de “la Fenice” a Venezia. Per successivi quattordici anni la direzione fu del M° Ermenegildo Palermini, componente del Coro Principale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, cui seguì il M° Massimiliano Carlini, figlio del primo direttore Cesare. Nella ultra quarantennale storia dell’ Associazione Polifonica Pontina, ci sono centinaia e centinaia di concerti eseguiti in tutto il territorio Nazionale tra i quali spicca il concerto per Giovanni Paolo II nel 1986 ad Aprilia e nel 1991 a Latina, il concerto nella Cappella Paolina

al Quirinale il 27 Marzo 2002 alla presenza del capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, l’ accompagnamento della Celebrazione Eucaristica presieduta dal Cardinale Ruini nella Basilica di San Pietro l’ 11 febbraio 2007 per la XII Giornata Mondiale del Malato alla presenza di Papa Benedetto XVI e l’ accompagnamento di una cerimonia ufficiale presso il Governatorato nel 2009. Dal 2021 la preparazione vocale della Corale è affidata al direttore d’orchestra M° Andrea Rossi di Roma. Presidente dell’Associazione dal 2023 è l’ avv. Carlo Carturan del Foro di Latina.