Latina, operaio precipita in un tombino in piazza Ilaria Alpi

LATINA – E’ caduto in un tombino aperto, ferendosi. L’incidente ha coinvolto questa mattina un operaio impegnato in un cantiere di Piazza Ilaria Alpi a Latina. Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia intervenuta, l’operaio è improvvisamente caduto in una buca profonda tre metri. I presenti hanno chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno recuperato l’operaio ferito affidandolo poi al 118 per il trasporto in ospedale a bordo di un’ ambulanza. Gli agenti della Volante hanno raccolto alcune testimonianze per ricostruire quanto accaduto e proseguono gli accertamenti per appurare se fossero state messe in atto tutte le procedure di sicurezza previste dalla normativa.