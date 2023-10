Leonardo Majocchi si dimette da segretario del Pd Latina

LATINA – Leonardo Majocchi si è dimesso da segretario del Pd Latina. Lo ha comunicato lui stesso sui suoi profili social con un lungo post: “Quella di pochi minuti fa è stata la mia ultima direzione comunale come Segretario del Pd di Latina.

Ho infatti ritenuto giusto rimettere anzitempo il mandato nelle mani del partito con l’auspicio (e la convinzione) di un percorso congressuale, anche a seguito del ruolo che attualmente ricopro come Consigliere Comunale, che intendo svolgere al cento per cento delle possibilità, e ritenendo questa una fase in cui abbiamo bisogno di allargare e non concentrare.

Servire il partito in cui sono iscritto da quando ho 16 anni come Segretario è stata la più grande, bella, struggente e totalizzante esperienza della mia vita.

È stato un anno e mezzo difficilissimo, in cui ho potuto capire tante cose, tastare con mano quanto sia complesso guidare un Partito così articolato, che si trascina questioni di anni, mettere mano realmente a certi meccanismi che hanno causato per troppo tempo tante delle ragioni per cui le persone si sono allontanate o non credono più in noi.

Ho sempre dato più di quello che avevo, avendo la possibilità di vivere dei momenti straordinari ma spesso soffrendo e non avendo mai paura di dirlo e di squarciare tanti veli dietro cui spesso, nell’esercizio dei nostri ruoli, siamo soliti nasconderci. In fondo anche questo dovrebbe fare una comunità, prendersi cura.

Ho fatto degli errori e ne sono consapevole. Di altre scelte sono molto orgoglioso. Tanto altro lo dirà il tempo. Non dobbiamo essere prigionieri delle narrazioni né dei meccanismi talvolta spietati della politica e della comunicazione contemporanea. C’è un tempo per tutto e dobbiamo metterci nella condizione, ancor più oggi, di costruire pensieri lunghi ed azioni lunghe.

È stata, quella che richiamavo sopra e talvolta, una sofferenza d’amore e tutta politica, la stessa che continuo a vivere oggi e che vivrò sempre al servizio di questo partito, consapevole della necessità di una sinistra popolare, lontana dalle manifestazioni di estetica e su questo voglio moltiplicare, mettendomi al sevizio, tutto il mio impegno.

Ringrazio tantissimi perché non è retorica dire che non ci sono solo io. Ringrazio anche e soprattutto chi, nell’esercizio del mandato, ha rivolto spesso varie critiche perché, se costruttive e oneste intellettualmente, ci danno l’opportunità di vedere laddove non potremmo. Un pensiero rammaricato invece a chi ha augurato e sperato nel profondo questa esperienza crollasse con la peggior fine, perché così facendo si danneggia non un segretario ma un partito intero. E su questo fronte sì, abbiamo ancora tanto da lavorare. Ma non abbiamo bisogno di sentimenti negativi.

Un augurio ed un ringraziamento non formale al Segretario Provinciale Sarubbo per il lavoro di queste ore e per quello che lo attende, assieme a noi tutti e come indicato dal direttivo, nella definizione dei prossimi passaggi”.

Per la gestione della fase politica transitoria, e per gli adempimenti congressuali, si dà mandato al Segretario Provinciale, Omar Sarubbo.