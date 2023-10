L’international street food fa tappa ad Aprilia

APRILIA – Dopo il grande successo di pubblico delle prime novantatre tappe, svoltesi dall’inizio di marzo con oltre 8 milioni e 200 mila di visitatori, la VII Edizione dell’International Street Food organizzata da Alfredo Orofino, arriva a Aprilia al Parco Falcone e Borsellino.

La 94° tappa di questo importante evento itinerante si svolgerà da venerdì 6 ottobre a domenica 8 ottobre (il venerdì dalle 18 alle 24, il sabato e la domenica dalle 12 alle 24). Tanti truck con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori. Sarà possibile gustare, tra le molte specialità, i donuts americani, gli arrosticini, la cucina brasiliana, la pasta mantecata, la porchetta di Ariccia DOP, il thai food, la cucina messicana, la cucina argentina, la paella, le fritture di Don Fritto. Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza italiani e stranieri e la birra ceca

Nello stesso posto si potranno gustare prodotti di paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

La manifestazione proseguirà poi nei prossimi mesi con un fitto calendario di tappe.

“Siamo giunti al settimo anno di una manifestazione che anima il cuore di paesi e città di tutta Italia e conta ormai su un pubblico affezionato. Anche in questa edizione ci rimettiamo in gioco con nuove proposte per i visitatori. L’International Street Food è tutto questo e altro ancora: con i nostri eventi intendiamo infatti valorizzare tipicità e tradizioni che sono la grande ricchezza dei nostri territori”, afferma Alfredo Orofino, organizzatore dell’International Street Food.

Contemporaneamente alla tappa di Aprilia l’International Street Food sarà nello stesso week end a Teramo, Cassino e Lucca.