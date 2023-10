Lo segnalano con la app Youpol, 26enne sorpreso con 40 grammi di cocaina

LATINA – L’applicazione Youpol, che permette di interagire con la Polizia di Stato inviando segnalazioni in formato video o audio, ma anche con foto o testo, ha portato gli investigatori della squadra mobile sulle tracce di un ragazzo di 26 anni di Latina indicato come spacciatore. L’operazione è scattata ieri mattina dopo una serie di segnalazioni cui sono seguiti servizi di osservazione e pedinamento svolti dalla Sezione Antidroga. E ieri il ragazzo è stato visto allontanarsi dal capoluogo e in auto raggiungere un monolocale in ristrutturazione nella zona di Sermoneta: fermato, è stato perquisito e poi il controllo esteso anche all’abitazione. La droga era in una busta in plastica con 40 g circa di cocaina, un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento dello stupefacente.

Il giovane trattenuto nelle camere di sicurezza è comparso oggi in Tribunale per il giudizio direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.