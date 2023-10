Minturno, dà fuoco a un’auto, identificato e denunciato un 48enne

MINTURNO – Ha dato fuoco ad auto parcheggiata in un terreno di sua proprietà, i carabinieri lo hanno identificato e denunciato per il reato di danneggiamento seguito da incendio. E’ accaduto a Minturno dove il 12 ottobre un 48enne del posto ha appiccato il rogo sull’ auto di proprietà di un uomo defunto nel 2019. Le indagini erano partite dopo l’intervento dei vigili del fuoco della stazione di Castelforte che avevano domato le fiamme e repertato le tracce. Poi, i militari dell’Arma, grazie alle immagini delle telecamere comunali e alla testimonianza di varie persone hanno ricostruito quanto accaduto. L’auto bruciata è stata sequestrata per svolgere ulteriori accertamenti e per risalire al movente del gesto. La Procura di Cassino ha aperto un fascicolo..