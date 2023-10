Nicolosi, l’Ater affida i lavori degli ultimi due lotti: via alla riqualificazione

LATINA – Sono stati affidati dall’ Ater di Latina i lavori degli ultimi due lotti, sui quattro di cui si compone il progetto, per gli interventi di riqualificazione del quartiere Nicolosi a Latina. Interventi finanziati con i fondi del Pnrr per un ammontare complessivo di 12 milioni e 300 euro. Il progetto vede l’Ater Latina come soggetto attuatore ed il Comune di Latina come ente beneficiario.

“Il compito di Ater – spiega il presidente dell’azienda Enrico Dellapietà – è dare risposte al bisogno sociale di alloggi ma anche di gestire gli spazi urbani realizzati per creare amalgama sociale, per cambiare la qualità della vita di chi in questi spazi vive. Il Nicolosi – continua il presidente – ha anche una funzione simbolica, è il primo intervento di edilizia popolare in città, è l’anima profonda e popolare della nostra città, per questo far partire la rigenerazione urbana prevista nel Pnrr è significativo e ci riempie di orgoglio, cambieremo la modalità di vivere il quartiere: nuova viabilità, una biblioteca, una palestra, nuovi spazi per il mercato, la videosorveglianza sono gli assi del nostro intervento”.

LA FASE OPERATIVA – Si entra ora nella fase operativa. Il lotto IV prevede la riqualificazione dell’area esterna della scuola, la ristrutturazione della palestra e la realizzazione di sale polifunzionali. L’importo dei lavori è di oltre 2 milioni di euro ed è stato aggiudicato alla “Costruzioni stradali e consolidamenti” di Roma.

Il lotto I, prevede la riqualificazioni di 70 alloggi di proprietà dell’ Ater per un importo di 2 milioni e 100 mila euro, è stato aggiudicato alla ADV Associati di Roma.

Gli altri due, lotti già aggiudicati, riguardavano la viabilità, l’area mercato, la biblioteca di quartiere, la sistemazione delle aree esterne, la videosorveglianza (questo intervento è stato definito con il supporto della Questura di Latina) e la nuova illuminazione.

Questo intervento di Ater nell’ambito dei progetti previsti dal Pnrr si somma a quello attivato nell’area delle Vele sempre a Latina.