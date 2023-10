Passeggiata del Fair Play a Latina sabato 14

LATINA – La Settimana Europea dello Sport, EWOS 2023, lanciata dall’Unione Europea accompagnata dalla campagna #BeActive, si è tenuta in tutta Europa dal 23 al 30 settembre con l’obiettivo di incoraggiare alla pratica sportiva e all’attività fisica. Il Comune di Latina non ha voluto mancare un appuntamento così importante per la città, aderendo ufficialmente alla campagna per promuovere il benessere psico-fisico dei cittadini tramite lo sport e incoraggiando la realizzazione di eventi ludico sportivi e culturali grazie alle proposte pervenute da varie realtà del territorio: associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni benemerite, palestre, circoli sportivi.

“Abbiamo deciso – ha dichiarato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato – di rimarcare ulteriormente l’importanza di tale appuntamento e i concetti di eticità legati allo sport, includendo e patrocinando nel programma come evento conclusivo la ‘Passeggiata del Far Play e dell’inclusione’ giunta alla sua terza edizione. Per il terzo anno consecutivo il Panathlon Club di Latina e la Fondazione Varaldo Di Pietro promuovono una passeggiata tra i due monumenti realizzati e donati alla comunità con il preciso intento di rimarcare il principio che i due simboli rappresentano. La ‘Passeggiata del Fair Play e dell’inclusione’ vuole essere, quindi, un ideale filo tra due punti che in forma simbolica materializzano i principi cardine dello sport: eticità ed inclusione. Per tale motivo si è scelto di porla come evento conclusivo e di sintesi della Settimana Europea dello Sport. L’appuntamento – ha concluso l’assessore – è per sabato 14 ottobre, alle ore 9 presso Largo del Fair Play e la passeggiata è aperta a tutti: bambini, giovani sportivi, adulti, anziani, diversamente abili, per imparare a stare insieme e rafforzare i principi di solidarietà, inclusione, amicizia e, in una parola, Fair Play”.