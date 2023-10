Picchia a minaccia la madre, poi morde il dito di un Carabinieri: arrestata 29enne a Castelforte

CASTELFORTE – I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato una 29nne di Santi Cosma e Damiano gravato da vari precedenti per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico Ufficiale. La donna infatti, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti (come successivamente accertato dai sanitari dell’Ospedale di Formia), aveva prima picchiato e minacciato sua madre e poi uno dei due militari intervenuti su richiesta della madre. Il militare, il cui intento era quello di evitare che la donna venisse aggredita dalla figlia, è stato morso al dito. La 29enne è stata arrestata e sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo