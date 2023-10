Ritrovato l’uomo disperso sui Lepini, il recupero con il verricello in una zona impervia

LATINA – E’ stato ritrovato dopo un pomeriggio e una notte di ricerche con uomini a terra, mezzi aerei e unità cinofile, il frate pellegrino che si era perso sulla Via Francigena. L’uomo, un irlandese è apparso molto provato.

Sul posto in una zona impervia il 70enne dovrà essere imbracato e sollevato con il verricello dell’elicottero dei vigili del fuoco attrezzato per i recuperi in montagna. Sul posto anche carabinieri e 118 per controllare le condizioni di salute dell’uomo che nell’ultima telefonata prima che il cellulare si spegnesse aveva detto di essere ferito e di non bere da ore.