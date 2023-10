Picchiata mentre tiene in braccio il bambino di un anno: arrestato il marito violento

SABAUDIA – Ha picchiato la moglie aggredendola mentre aveva il figlioletto di un anno in braccio. Un 24enne indiano è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti nei confronti della donna.

Una volta intervenuti i militari hanno prima messo in sicurezza la donna e il suo bambino affidandoli alle cure dei sanitari del servizio del 118 intervenuto sul posto, poi bloccato il marito violento che, in evidente stato di alterazione psicofisica da abuso di alcol continuava ad inveire contro i familiari della donna, tentando poi anche di aggredire i carabinieri. L’uomo è stato quindi arrestato su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Latina e portato nel carcere del capoluogo.

L’appello del Comando Provinciale Carabinieri di Latina ai cittadini resta quello alla collaborazione “segnalando al numero di emergenza 112 qualsiasi situazione dubbia e casi di sospetta violenza di cui venga a conoscenza, per dare l’opportunità alle Forze dell’Ordine di intervenire prima che sia troppo tardi” e alle vittime, di denunciare, “senza timore, ciò che accade loro perché saranno ascoltate in un ambiente protetto, senza essere giudicate, ma con tutta la professionalità che meritano perché le violenze domestiche non sono né un fatto privato, né un amore da perdonare, ma sono un reato, in cui la relazione affettiva costituisce un’aggravante e non una scusante”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità dal canto suo promuove il servizio pubblico del 1522 , un numero gratuito e attivo 24 h su 24 che accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking.