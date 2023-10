Santo Stefano, avviato l’iter di progettazione per il restauro

SANTO STEFANO – Si è tenuto venerdì a Roma l’incontro tra il Commissario Straordinario di Governo Giovanni Maria Macioce e Engeko, il costituendo R T (raggruppamento temporaneo), aggiudicatario del concorso internazionale di progettazione per il restauro dell’ex penitenziario borbonico presente sull’isolotto di fronte a Ventotene. E’ stata di fatto la prima uscita ufficiale del neo commissario (mancava il decreto di nomina) che ormai da mesi sta seguendo il complesso iter del progetto avviato dalla precedente commissaria Silvia Costa. Era presente Invitalia, soggetto attuatore e del Responsabile Unico del Contratto.

“L’aggiudicazione definitiva di Engeko – si legge in una nota della struttura commissariale guidata da Macioce – è arrivata dopo una lunga fase di attesa, durata circa 2 anni, dovuta alla presentazione del ricorso da parte di Bolligher, il raggruppamento secondo classificato, prima al Tar e quindi al Consiglio di Stato, che ha definitivamente confermato l’aggiudicazione avvenuta in data 21 giugno 2022 di Invitalia”.

“Il Progetto presentato è una ottima base di partenza, alla cui finalizzazione lavoreremo insieme per arrivare nei tempi previsti all’avvio del cantiere – ha poi continuato- Daremo una forte accelerazione al recupero del Carcere”, ha commentano Macioce.

Nel frattempo i lavori di messa in sicurezza del Panopticon sull’isolotto prospiciente Ventotene vanno avanti in linea con il cronoprogramma, come confermato nell’incontro di ieri da Invitalia.