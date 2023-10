Sit in della Uiltucs davanti al Tribunale nel giorno dell’udienza preliminare per Karibù e Aid

LATINA – La Uiltucs Latina in nome e per conto dei lavoratori e delle lavoratrici della Coop Karibu’ e del Consorzio Aid ha proclamato proclamano il Sit in di protesta che si svolgerà davanti al Tribunale di Latina domani dalle ore 09.00 alle ore 14.00, in occasione dell’udienza preliminare davanti al Gup Pierpaolo Bortone, nei confronti dei 6 indagati per i quali la procura di latina ha chiuso le indagini. “La Uiltucs Uil Latina – spiega il segretario Gianfranco Cartisano – sarà presente con le maestranze interessate oggi inoccupate e con i lavoratori del settore a sostegno della vertenza. Una manifestazione – spiegano – indetta a fronte delle difficoltà egli ex lavoratori rimasti senza lavoro e senza i soldi che dovevano avere”.