Sorveglianza speciale per un 30enne pontino: è pericoloso

LATINA – Un 30enne pontino è stato raggiunto oggi dalla notifica della misura della sorveglianza speciale disposta dal Tribunale di Roma su richiesta della Procura di Latina. Per due anni il ragazzo, ritenuto pericoloso perché dedito ad attività delittuose da quando era minorenne, non dovrà allontanarsi dal Comune di residenza e non potrà lasciare la sua abitazione dalle 21.30 alle 6,30. Il provvedimento, notificato dai carabinieri di Latina, dispone anche che il giovane si attivi subito nella ricerca di un lavoro.