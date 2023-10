Sorveglianza speciali per un 27enne pontino

LATINA – Scattata oggi la sorveglianza speciale per un 27enne pontino con svariati precedenti in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Il provvedimento, adottato dal Tribunale di Roma, è partito dalla richiesta della Procura di Latina, secondo la quale il ragazzo già da minorenne era dedito ad attività illecite e in più occasioni ha mostrato una spiccata aggressività fisica e verbale. La misura, della durata di tre anni, imporrà al giovane di non allontanarsi dalla sua abitazione dalle 21,30 alle 6,30, di attivarsi per trovare un lavoro e di evitare di frequentare altri pregiudicati.