Sparite le panchine dei clochard da Via Don Morosini

LATINA – Sono sparite le panchine dai giardini di Via Don Morosini. Da tempo erano diventate casa per senzatetto: sulla panca i clochard più difficili, quelli che non accettano alternative alla strada, si sdraiavano per dormire la notte, sotto la panchina invece lasciavano le loro cose tutto il giorno. Un problema divenuto pesante per i residenti che a più riprese hanno chiesto l’intervento del Comune.

Ma oggi, sulla rimozione delle panchine come soluzione interviene il Pd: “Una sconfitta per il quartiere che dimostra, ancora una volta, la totale mancanza di progettualità da parte dell’amministrazione Celentano”, dicono Valeria Campagna, Daniela Fiore, Leonardo Majocchi, aggiungendo che “dispiace che nessun esponente della maggioranza consiliare di Destra sia intervenuto, nonostante in questi mesi abbiano sempre rivendicato una certa sensibilità circa le questioni sociali, per prendere le distanze da questa azione. Quella sensibilità, evidentemente, era solo a parole”.

“Ancora una volta – proseguono – si è preferita la strada più semplice che però si limita ad eludere il problema senza risolverlo. Chiediamo che venga convocata una commissione consiliare speciale per affrontare, nel merito e con l’attenzione che si deve, una questione tanto complessa. Con l’obiettivo di far coesistere vivibilità e sicurezza di chi vive la zona con i diritti che spettano agli indigenti che avevano trovato, in quelle panchine, un punto dove sostare”.