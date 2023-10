Studenti di Cisterna vincono il Premio Nazionale Giovani, sezione chimica di base

Premiati a Genova, nell’ambito del Festival della Scienza, i vincitori della XXVI edizione del “Premio Nazionale Giovani – sezione chimica di base e plastica”, il concorso realizzato da Assobase e PlasticsEurope Italia – le Associazioni di Federchimica che rappresentano il comparto industriale della chimica di base e delle materie plastiche -, dalla Società Chimica Italiana – l’Associazione scientifica che ha lo scopo di promuovere lo studio ed il progresso della chimica e delle sue applicazioni – e da Amaplast – l’Associazione dei produttori di macchine per la lavorazione delle materie plastiche.

Tra i vincitori anche gli studenti laziali di Cisterna di Latina, intervenuti a Genova per festeggiare la vittoria insieme ad altri coetanei.

Agli studenti della Scuola dell’Istituto Comprensivo Plinio il Vecchio, va il primo premio della sezione dedicata alla chimica di base per le scuole secondarie di primo grado.

Con il Profilo Instagram immaginario “@AMICOZOLFO” gli studenti hanno raccontato la storia di questo elemento e rivolgendosi ad un pubblico immaginario, ne hanno messo in luce le peculiarità.

Con i premi ottenuti, i vincitori riceveranno del materiale didattico da utilizzare all’interno delle proprie scuole.

Insieme agli studenti laziali, hanno conquistato il podio giovani campani (San Giorgio a Cremano, Baronissi e Caivano), liguri (Rapallo), lombardi (Guanzate, Pandino e Parabiago), marchigiani (Fermo), piemontesi (Collegno), pugliesi (Bari, Trani), siciliani (Linguaglossa) e veneti (Monselice, Salara).

All’edizione 2022-23 del Premio, hanno partecipato 56 scolaresche (21 alla sezione chimica di base e 35 alla sezione plastica), per un totale di circa 1.900 studenti e 550 insegnanti. Più di 550 i giovani premiati.

Durante la cerimonia è stata presentata la nuova edizione del Premio, per continuare ad approfondire la conoscenza della chimica di base e della plastica, così importanti per il nostro presente e per il nostro futuro, nell’ottica di una sempre maggiore sostenibilità.

A tutti i partecipanti è stata inoltre distribuita la Tavola Periodica degli Elementi illustrata, realizzata con il contributo della Società Chimica Italiana e dell’Ufficio Scolastico territoriale di Milano.