Sulla Pontina a 20 km orari, la Polizia stradale sequestra un trattore

LATINA – Nell’ambito dei controlli specifici effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia pontina, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Latina hanno controllato un trattore agricolo con rimorchio che percorreva la Pontina all’ altezza di Aprilia, e che con la sua bassa velocità (circa 20 km/h) stava provocando disagi e pericoli alla circolazione già in quel tratto molto intensa. Il complesso veicolare appariva in evidente sovraccarico quantificato poi in oltre 100 quintali.

In relazione a quanto accertato, i poliziotti provvedevano ad elevare sanzioni per le violazioni relative al sovraccarico in classe massima, la mancanza al seguito della carta di circolazione del trattore e del rimorchio, per una profonda lacerazione di un pneumatico e per un uso diverso del mezzo da quello indicato nella carta di circolazione (industriale anziché agricolo ) per un totale di circa 860 euro oltre al successivo ritiro delle carte di circolazione, e al fermo del trattore e del rimorchio da 1 a 6 mesi.