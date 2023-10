Terracina, sopralluogo allo stadio Colavolpe, autorizzato l’ampliamento

TERRACINA – Il sindaco di Terracina Francesco Giannetti e i componenti della Commissione Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo hanno svolto un sopralluogo sullo stadio Colavolpe al termine del quale hanno rilasciato l’autorizzazione per l’ampliamento della capienza dell’impianto. Grazie agli ultimi lavori, infatti, lo stadio è passato da 500 a 1999 spettatori e ne potrà accogliere un numero ancora più grande al termine di un intervento già programmato. A tal proposito l’ente ha richiesto un finanziamento, nell’ambito di un bando nazionale, per il rifacimento degli spogliatoi e delle piste di atletica, e per lavori di efficientamento energetico con la realizzazione di un impianto fotovoltaico.