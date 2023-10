Terribile schianto sulla Nettunense, muore il 41enne di Aprilia Tommaso Cicoli

NETTUNO – Tragico incidente ieri pomeriggio sulla Nettunense tra Aprilia e Lanuvio. Nell’impatto, molto violento, ha perso la vita Tommaso Cicoli, 41enne di Aprilia che si trovava in sella al suo scooter nella zona di Bellavista, alle porte di Aprilia. All’altezza dell’incrocio con via Maiella è avvenuto lo schianto tra il centauro e un’auto con a bordo una donna di 52 anni e il figlio di 12, rimasti entrambi feriti. Secondo la ricostruzione il 41enne a bordo delle scooter non avrebbe visto la manovra dell’auto che girava in una stradina interna, finendo prima contro il mezzo e poi cadendo contro una ringhiera di ferro munita di lance appuntite che lo hanno ferito gravemente. I residenti hanno udito il boato e chiamato immediatamente i soccorsi. Vista la gravità delle ferite riportate dal 41enne è stato richiesto l’intervento di un’eliambulanza da Latina ma purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta. Sul posto sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia locale di Lanuvio e i carabinieri per i rilievi. Tommaso Cicoli era stato candidato alle ultime elezioni amministrative ad Aprilia.