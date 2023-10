Tiero: “Bene per il Lazio la legge sul turismo enogastronomico”

LAZIO – “Esprimo soddisfazione per l’approvazione della legge sulla “Disciplina delle attività enoturistiche e oleoturistiche”, avvenuta oggi in aula. E’ uno strumento indispensabile per favorire la crescita di un comparto, come quello del turismo del vino e dell’olio, che oltre a rappresentare prodotti d’eccellenza del nostro territorio, può, se validamente supportato, contribuire alla crescita economica e occupazionale della regione. Si tratta di una legge che da tempo le aziende del settore chiedono a gran voce. La nuova legge infatti l’obiettivo di favorire lo sviluppo di specifiche attività legate al settore e di agevolare anche la creazione di eventi patrocinati dalla Regione Lazio tesi a promuovere e diffondere la conoscenza delle eccellenze non solo in ambito vitivinicolo e olivicolo, ma di tutti i prodotti della filiera agroalimentare. Mi sento di rivolgere un sentito ringraziamento all’assessore Righini per il lavoro che sta svolgendo. La nuova normativa contribuirà all’ingresso dei territori del Lazio a nuovi percorsi turistici in una prospettiva nazionale e internazionale”. Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, vice portavoce regionale di FdI, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, nonchè membro della commissione Agricoltura del Consiglio regionale del Lazio