Tiziano Ferro festeggia Halloween con i figli vestito da polpo gigante

LATINA – E’ Halloween anche per Tiziano Ferro che con Margherita e Andres se ne va in giro per Los Angeles vestito da polpo gigante. Un momento di spensieratezza nel bel mezzo della tempesta che la pop star di Latina sta attraversando a causa della separazione dal marito Victor Allen, mentre in radio spopola Abbiamo vinto già scritta con J-Ax.

“Buon Halloween dalla famiglia Appaxi (Polpo!)”, è il post sui social. L’ultimo era stato in occasione dell’uscita del primo romanzo “La Felicità al principio” (ed Mondadori).